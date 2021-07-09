الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على سعر تذكرة دخول المتحف المصرى الكبير وقاعاتة المتنوعة

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى الكبير هو هدية مصر الذى ينتظرها العالم  باسرة ليكون اضافة كبرى لمحبى الحضارة والتاريخ على مستوى العالم  وبالرغم من الاجراءات الاحترازية المتبعة والعمل فى ظروف فيروس كورونا.

 

العمل داخل المتحف 

فقد تم  الانتهاء بنسبة ١٠٠٪ من تثبيت  القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم، وجاري الآن أعمال الترميم الدقيق لها، كما تم الانتهاء من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك الشاب  توت غنخ امون والبالغ عددها ١٠٧ فاترينة قادمة من ألمانيا وايطاليا، في أماكن عرضها النهائي داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر من  %٦٥من كنوز الملك الشاب داخل ٦٥ فاترينة ، وجاري الآن أعمال الترميم الدقيق لها، وتستكمل حاليا باقى الاعمال بموقع المتحف 

 

سعر تذكرة دخول المتحف المصرى الكبير

قد وافق مجلس ادارة هيئة المتحف المصرى الكبير علي منح الزائرين المصريين الذين تجاوزت أعمارهم سن ٦٠ عاما فيما يزيد، تخفيض بنسبة ٥٠٪. علي أسعار تذاكر دخول المتحف واعفاء الزائرين المصريين والأجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم من دفع رسوم تذكرة الدخول علي ان يدفع المرافق تذكرة كاملة،ونظراً لحجم المتحف ومساحات قاعاته الواسعة وفي ظل التوقعات الشديدة برغبة العديد بزيارة المتحف  سيتم استحداث تذكرة لمدة يومين متتاليين، على ان يكون سعرها بتخفيض قدره ٢٠% على اجمالي سعر التذكرتين.

 

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تقسيم تذاكر الدخول

وقد حددت اسعار التذاكر ب60 جنيها للمصريين و ٥٠٠ جنيها للأجانب للتذكرة الشاملة وتشمل زيارة القاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ أمون ،و٥٠ جنيها للمصريين و ٤٠٠ جنيها للأجانب لزيارة قاعة الملك توت عنخ أمون فقط ،و٣٠ جنيها للمصريين ،و ٢٠٠ جنيها للأجانب لزيارة القاعات الرئيسية فقط ،و ٥٠ جنيها للمصريين و ٦٠ جنيها للأجانب لزيارة المسلة المعلقة، علي ان تكون سعر تذاكر دخول المتحف للطلاب المصريين ٣٠ جنيها و تذكرة دخول المسلة المعلقة ٤٠ جنيها، و سيُمنح الطالب الأجنبي تخفيض ٥٠% علي أسعار دخول المتحف والمسلة للزائر الأجنبي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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