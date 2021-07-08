الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: السيسي تعهد باستمرار تمكين المرأة والدفاع عن مكتسباتها

سمر سالم
سمر سالم

قالت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن الوعود التي قطعها الرئيس السيسي على نفسه خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، تؤكد حرصه علي دعم المراة بشكل كامل والارتقاء بشأنها، كما أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

أشارت سالم، خلال تصريحات لها اليوم بما قاله السيسي من أن مصر ستعمل خلال العامين القادمين، على قضيتين رئيسيتين هما التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة باعتبارها الأكثر إلحاحا.

أضافت أن وعود الرئيس السيسي، تؤكد الغاية الأساسية للبلاد من أننا لن نحقق التقدم والنهضة للشعب المصري وباقي الشعوب الإسلامية ما لم يتم تمكين المرأة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وشددت النائبة على أن ما حدث خلال السنوات الماضية من اهتمام غير مسبوق بالمرأة المصرية في شتى المجالات تشريعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتوفير كافة الدعم لها، جاء انطلاقا من إيمان حقيقي بضرورة دعم المرأة وتمكنيها والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.

كما أكدت الدور العظيم الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو، ودفاعها عن الهوية المصرية الوطينة الأصيلة ضد اختطافها والعبث بمستقبل الوطن.

الدكتورة سمر سالم مجلس النواب حزب المؤتمر الرئيس السيسي المؤتمر الوزاري الثامن منظمة التعاون الإسلامي التمكين الأقتصادي للمراه المرأة المصريه

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