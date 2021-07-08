الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: تنفيذ 56 مشروعًا فى قنا بـ 1.3 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ 56 مشروع تنمية محلية بقرى محافظة قنا بتكلفة استثمارية قدرها 1.3 مليار جنيه، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.


وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا تشمل برامج “التنمية الاقتصادية المحلية بـ 473.7 مليون جنيه، وتحسين البيئة بـ 399.2 مليون جنيه، والطرق والنقل والمواصلات بـ 334.3 مليون جنيه، والإدارة المحلية والدعم الفنى بـ 77.5 مليون جنيه، والتنمية الحضرية والريفية بـ 42.8 مليون جنيه”.
 

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد القرى بمحافظة قنا يبلغ 152 قرية و9 مدن، بإجمالى أطوال شبكات الطرق 6675 كم، وأطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 5582 كم، ونسبة الطرق المحلية المرصوفة لإجمالى شبكة الطرق 83.6% تمثل 3.9% من إجمالى الجمهورية.


يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,7 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41%، ويخص قطاع التنمية المحلية 1,3 مليار جنيه بنسبة 19,7%، إلى جانب توجيه 650,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 507,6  مليون جنيه بنسبة 7,7%، وتوجيه 275,4 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 4,2%، بالإضافة إلى توجيه 1,1 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 17,4%.

التخطيط مشروعات التنمية المحلية قنا الخطة الاستثمارية

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