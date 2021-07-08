الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من دعم تكافل وكرامة في جنوب سيناء والبحر الأحمر

تكافل و كرامة
تكافل و كرامة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" في جنوب سيناء بلغ 1,700 أسرة وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "كرامة" 1,704، بإجمالي 3,404 أسرة  بقيمة  50,988,200، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" فى محافظة البحر الأحمر  2,915 أسرة، وبلغ عدد المستفيدين من "كرامة" 3,099 بإجمالي 6,014 وبتكلفة  89,578,050.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي لمساعدة المواطنين فى تسجيل بياناتهم أو الاستعلام عن خدمات الوزارة لتقليل التعامل بين الموظف والعامل فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي سارعت فى اتخاذ خطوات جادة نحو ماكينة الخدمات، لا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي، موضحة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ماكينة كافة خدمات الوزارة نهاية العام الجاري.


وأكدت القباج ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة، فقط، بل المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما يحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية.
 
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الرئيس خصص مليار جنيه مصري لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعي واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعي.

محافظة جنوب سيناء عبدالفتاح السيسي وزيرة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تسجيل بيانات

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