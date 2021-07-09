«صحة المنيا»: إدراج 6 مستشفيات حميات و2 صدر بخطة التطوير

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنشأت الصحية والخدمات العلاجية المقدمة، مؤكدًا أنه تم إدراج مستشفيات حميات العدوة ومغاغة وسمالوط وبني مزار وملوي ودير مواس بخطة وزارة الصحة للتطوير.

وأشار "نادي"، في تصريحات له، إلى استمرا ر العمل بالمرحلة الثانية لتطوير مستشفى صدر وحميات المنيا، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الصحة بدعم ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفي إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح الدكتور شحاتة كمال مدير إدارة الطب العلاجي، أن إدارة الطب العلاجي تواصل تقديم الخدمات العلاجية بأعلى مستوى من خلال المنشآت الصحية بمحافظة المنيا ومتابعة سير العمل عن طريق فرق إشراف الطب العلاجي على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك للحرص على تقديم الخدمة الطبية اللائقة.

وأضافت الدكتورة ميرفت سعد مدير إدارة المستشفيات، أنه تم إضافة عدد 7 خزانات أكسجين طب سائل بمستشفيات المحافظة مغاغة وسمالوط والفكرية وصدر ملوي وصدر المنيا وحميات المنيا ومركز أوارم المنيا، بالإضافة إلى افتتاح قسم جراحة الأطفال وعيادة أمراض الدم للأطفال بمستشفى مصر الحرة.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور شحاتة كمال، أنه تم دعم مستشفى صدر المنيا بجهاز أشعة مقطعية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

يذكر أن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، كان قد أعلن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الرمد، في إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، والذي يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد، استشاري أمراض القرنية بكلية الطب، والدكتور أرساني مقار نجيب، مدير مستشفى الرمد، والدكتور مدحت صموئيل استشاري التخدير بمستشفى رمد المنيا، وطاقم التمريض.