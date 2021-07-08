«جونز هوبكنز»: 24 ولاية أمريكية شهدت زيادة فى إصابات كورونا خلال أسبوع

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن 24 ولاية أمريكية شهدت زيادة بنسبة 10% في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على مدار الأسبوع الماضي.



وأشارت البيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، إلى أن الانتشار السريع لسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا زاد من الضغوط التي تمارسها الحكومة الفيدرالية ومسئولو الصحة في الولايات المتحدة حتى يمكن تلقي المزيد من المواطنين اللقاحات المضادة للفيروس.



ووفقا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي.دي.سي"، فإن هذا المتحور، الذي اكتُشِف في بادئ الأمر بالهند، يمثل 51.7% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة على مدى الأسبوعين الماضيين المنتهيين يوم السبت الماضي.



واعتبر آندي سالفيت، المستشار الطبي السابق في فريق البيت الأبيض للاستجابة للجائحة، في تصريحات، أنه خلافا للعام السابق، فإن اللقاحات أصبحت هي الأداة الأهم في مكافحة المتحور، لافتا إلى أن من تلقوا اللقاح الكامل فإن خطر الإصابة أقل كثيرا بالنسبة لهم.