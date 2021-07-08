460 وفاة و22 ألف إصابة جديدة بكورونا فى جنوب إفريقيا

سجلت جنوب إفريقيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 460 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 22 ألف إصابة بكورونا.



وذكرت صحيفة “تايمز لايف” الجنوب إفريقية، أن البلاد شهدت أكثر من 1300 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، من بينهم 460 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 63 ألفا و499 شخصا.



وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا إن البلاد سجلت 22 ألفا و910 إصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و135 ألفا و246 شخصا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.