«التخطيط»: 1.1 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بقرى بنى سويف

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 1.1 مليار جنيه لتنفيذ 168 مشروع لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بقرى محافظة بنى سويف، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه «الدستور» أن الخطة الاستثمارية بمحافظة بني سويف تشمل تطوير مناطق عشوائية بتكلفة 200 مليون جنيه، مشروع توسعات محطة مياة الفشن بطاقة 400 لتر/ ثانية بتكلفة 85 مليون جنيه، استكمال تطوير مناطق غير آمنة بتكلفة 76.3 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة صرف صحى ميانة بتكلفة 70 مليون جنيه، والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بتكلفة 69.4 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة بنى سويف يبلغ 546 ألف مبنى، منها 27.5% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و93.7% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، فيما يبلغ عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 15 محطة بقدرة فعلية 127 ألف م3/ يوم، و71 محطة مياة نقية تنتج 201.4 مليون م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف يصل إلى 290 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,5% من الاستثمارات العامة الموزعة، بنسبة نمو قدرها 12.5% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 28,2%، ويخص قطاع الري 636,6 مليون جنيه بنسبة 16,3%، إلى جانب توجيه 525,1 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 13,4%، ويخص قطاع الكهرباء استثمارات بقيمة 523 مليون جنيه بنسبة 13,3%، وتوجيه 303,4 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 7,8%، بالإضافة إلى توجيه 812,9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 21%.