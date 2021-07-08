«وتنساب يا نيل حراً طليقاً لتحكى ضفافك معنى النضالْ» تتصدر كلمة مصر فى مجلس الأمن

تصدرت عبارة «وتنساب يا نيل حراً طليقاً.. لتحكي ضفافك معنى النضالْ»، كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي، التي يلقيها وزير الخارجية سامح شكري.



ونشر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورة لشكري، وهو يحمل بيده اليمنى بيان كلمة مصر أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، أعلاها عبارة «وتنساب يا نيل حراً طليقاً.. لتحكي ضفافك معنى النضالْ».

وقال المتحدث باسم الخارجية - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.. بدء فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي، وتعقد بناء على طلب مصر والسودان، بمشاركة وزير الخارجية ⁧‫ سامح شكري‬⁩».

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسعى لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث.

وحذر وزير الخارجية خلال كلمة سامح شكري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في نيويورك، من أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.

وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تشارك في مفاوضات سد النهضة من باب المجاملة دون نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها تتحمل المسئولية كاملة لتعثر مفاوضات حل أزمة سد النهضة.

وأوضح أن إخفاق المفاوضات بشأن سد النهضة جاء بسبب التعنت الإثيوبي، ومشدا على أن أي اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.

وأضاف: «نؤكد دعمنا لاستقرار إثيوبيا ونشدد على ضرورة اتفاق ملزم في سد النهضة».

وانطلقت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.