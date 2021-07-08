مستثمرو أسيوط: النهضة الزراعية وفرت الكثير من فرص العمل للمزارعين

أشاد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، بالنهضة التي شهدها القطاع الزراعي خلال الـ 7 سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته.

وأكد حمزة لـ"الدستور"، أن تلك النهضة التي شهدها القطاع الزراعي أدت إلى توفير عدد كبير من فرص العمل للمزارعين، بالإضافة إلى تدشين المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية مثل تصنيع الطماطم والمعلبات المعتمدة على الإنتاج الزراعي بجانب تلك المصانع.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، ان اتحاد المستثمرين وجمعيات المستثمرين بالصعيد عملت بالتعاون مع البنك الزراعي على تسهيل منح التمويلات اللازمة للمزارعين خلال جائحة كورونا حتى يستطيعون العمل في ظل الظروف العصيبة التي شهدها اقتصاديات العالم أجمع.

ولفت إلى أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين الاتحاد مع جهات كثيرة، أبرزها بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي، مؤكدًا أن المشروعات الزراعية توفر مئات فرص العمل لمهندسي الزراعة والعمال.

جدير بالذكر أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلى الأفضل فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق اسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.