شكرى: السلوك الإثيوبى فى سد النهضة يعكس انعدام المسئولية وسوء النية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، أن النهج الإثيوبي وتصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن سد النهضة المستمرة تفضح تجاهلها بل وازدراءها لقواعد القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في نيويورك، إن إثيوبيا قوضت مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة، مؤكدا أن القاهرة لا تعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل ونطالبها باحترام القانون الدولي.

وأضاف: «السلوك الإثيوبي الفج يعكس انعدام المسئولية وعدم المبالاة ويجسد سوء النية الإثيوبية».

وأكد شكري أن مصر انخرطت على مدار عام كامل في مفاوضات عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود، كما تبنت مصر بصدق مبادرة رئيس جنوب أفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتابع: «رد مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية لهذه الأزمة».

وانطلقت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.

ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري لعرض وجهة النظر المصرية بشأن تلك الأزمة.