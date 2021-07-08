زوجة الكلب (انفوجراف)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفتاة مصرية تسخر من الرجال بإعلان زواجها من كلب، ما أثار غضب الشارع المصري.

وتقدم «الدستور» انفوجرافا لقصة «زوجة الكلب»:

-بشكل ساخر، أعلنت هبة مبروك، البلوجر المصرية، زواجها من كلب

- في إشارة إلى معاناتها مع تجربة «الزواج»

-نشرت صورتها بفستان الفرح برفقة الكلب

- وظهر الأخير يحمل ورقة مكتوب عليها “حفل زفاف”.

-وعلقت قائلة: ضل كلب ولا ضل، كملوا انتوا بقى”.

-أثارت الصور المنشورة غضب رواد السوشيال ميديا

-منهم من علق مهاجما لها قائلا ” بتهينى نفسك عيب”

- ظهرت هبه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018

- يتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام.