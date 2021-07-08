الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

زوجة الكلب (انفوجراف)

زوجة الكلب
زوجة الكلب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفتاة مصرية تسخر من الرجال بإعلان زواجها من كلب، ما أثار غضب الشارع المصري.

 

وتقدم «الدستور» انفوجرافا لقصة «زوجة الكلب»:

-بشكل ساخر، أعلنت هبة مبروك، البلوجر المصرية، زواجها من كلب
- في إشارة إلى معاناتها مع تجربة «الزواج»
-نشرت صورتها بفستان الفرح برفقة الكلب
- وظهر الأخير يحمل ورقة مكتوب عليها “حفل زفاف”.
-وعلقت قائلة: ضل كلب ولا ضل، كملوا انتوا بقى”.
-أثارت الصور المنشورة غضب رواد السوشيال ميديا
-منهم من علق مهاجما لها قائلا ” بتهينى نفسك عيب”
- ظهرت هبه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018
- يتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام.

فتاة مصرية هبه مبروك حفل زفاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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