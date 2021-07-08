زوجة الكلب (انفوجراف)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفتاة مصرية تسخر من الرجال بإعلان زواجها من كلب، ما أثار غضب الشارع المصري.
وتقدم «الدستور» انفوجرافا لقصة «زوجة الكلب»:
-بشكل ساخر، أعلنت هبة مبروك، البلوجر المصرية، زواجها من كلب
- في إشارة إلى معاناتها مع تجربة «الزواج»
-نشرت صورتها بفستان الفرح برفقة الكلب
- وظهر الأخير يحمل ورقة مكتوب عليها “حفل زفاف”.
-وعلقت قائلة: ضل كلب ولا ضل، كملوا انتوا بقى”.
-أثارت الصور المنشورة غضب رواد السوشيال ميديا
-منهم من علق مهاجما لها قائلا ” بتهينى نفسك عيب”
- ظهرت هبه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018
- يتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام.