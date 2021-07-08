وزير الخارجية: أى اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، أن مصر تسعى لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث.

وحذر وزير الخارجية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في نيويورك، من أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.

وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تشارك في مفاوضات سد النهضة من باب المجاملة دون نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها تتحمل المسئولية كاملة لتعثر مفاوضات حل أزمة سد النهضة.

وأوضح أن إخفاق المفاوضات بشأن سد النهضة جاء بسبب التعنت الإثيوبي، ومشدا على أن أي اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.

وأضاف: «نؤكد دعمنا لاستقرار إثيوبيا ونشدد على ضرورة اتفاق ملزم في سد النهضة».

وانطلقت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.