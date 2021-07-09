«عاد لينتقم».. 5 أبراج لا تنسى الأذى وتأخذ بثأرها من شريكها العاطفي

أخطرها العقرب وأكثرها ذكاء العذراء

عند الانفصال عن الزوج أو الشريك العاطفي لا تتمتع جميع الأبراج بمرونة المضي قدماً ونسيان ما حدث، ونعرض لكم في السطور التالية خمسة أبراج تعود دائما للانتقام من الشريك

برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

لا يوجد شك في أن العقرب سيسمح لشريكه السابق بالإفلات من إيذائه أسوأ شيئين يمكنك القيام بهما مع برج العقرب هما الخيانة أو الكذب عليهم علي الرغم من أن العقرب يستبيح لنفسه القيام بهذين الشيئين وعندما يحدث أي من هذين الأمرين ، يمكنك التأكد من أن برج العقرب سيخرج من أجل الانتقام.

ذلك لن يحدث على الفور ففي مهاجمته سيتحلي برج العقرب بالصبر والتركيز، وعندما يحدث الانتقام، سيكون مثاليًا بطريقته الملتوية.

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل)

برج الحمل هو أحد الأبراج النارية ولديه مزاج شرير، لذلك إذا غضبوا بدرجة كافية من شريكهم السابق فسيكون هناك انتقام يتم تقديمه بشكل لطيف وبارد.



برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)

على برج الثور أن يمر بالكثير من الوقت قبل أن يقع في الحب، لذا فإن الحصول على كل هذا من أجل لا شيء لن يمر بشكل جيد.

نوع الانتقام الخاص بهم هو الذهاب في حملة لاستعادة شركائهم السابقون وجعلهم يقعون في حبهم مرة أخرى، ثم سيتخلصون منه بعد ذلك.

الهدف هو التسبب في مزيد من الألم للحبيب السابق.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

إن مواليد برج العذراء أذكياء للغاية، وإذا أرادوا الانتقام ، فسوف يكتشفون الطريقة المثالية لشريكهم السابق. قد يكون الأمر بسيطًا مثل القول المأثور، "العيش الكريم هو أفضل انتقام".

سيتصرف برج العذراء كما لو كان شريكه السابق قد قدم له معروفًا من خلال الانفصال عنه ، وقد يكون لديه شريك جديد أفضل من شريكه السابق ولكنه سيكون أقدم علي الدخول في هذه العلاقة خصيصاً لإثارة ندم الشريك

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

عندما يريد الجدي الانتقام من السابق، فإنهم سيشركون المزيد من الناس.

من المحتمل أن يكون برج الجدي قد طور روابط مع الأصدقاء والعائلة للشركاء السابقين ، لذلك سوف يقلبون الطاولة كل على سلوك شركائهم السيئ والمعاملة السيئة وكل خطأ غبي ارتكبوه.

سيفعلون ذلك دون أن يبدوا كضحية أو حتى منتقمين، وستبدو دوافعهم كأنها دافع للشفاء للجميع