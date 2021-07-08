مبعوثو «الترويكا» يرحبون بمبادرة رئيس وزراء السودان لتحقيق أهداف الثورة

رحب وفد دول "الترويكا" الخاص بكل من السودان وجنوب السودان، والذي يضم كلا من المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة، بمبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لتحقيق أهداف الثورة.

ونوه وفد "الترويكا"، في بيان اليوم الخميس، بأن زيارة الوفد إلى السودان، تأتي في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في السودان أدت إلى تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى فتح الباب للحصول على تمويل جديد بمليارات الدولارات لتحسين نوعية الحياة للسودانيين.

وأشار البيان إلى أن روبرت فيرويذر ودونالد بوث وأندري ستيانسن، مبعوثي كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج، على التوالي، التقوا برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وشخصيات بارزة أخرى في الحكومة للترحيب بمبادرة رئيس الوزراء الجديدة وإمكانية دعم تنفيذ المبادرة، كما رحبوا على وجه الخصوص بالتزام حكومة السودان بتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى لاهاي.

وأشار البيان إلى أن دول الـ "ترويكا" وافقت على متابعة دورها كشاهد وضامن لاتفاق جوبا للسلام، حيث ناقشوا الخطوات الحاسمة التي ستلي تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور، وتشكيل آلية رصد وتقييم مستقلة ذات مصداقية، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.

وكان الوفد زار في وقت سابق، مدينة كاودا في جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، للقاء "الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، وناقش معه استئناف مفاوضات السلام، بناء على إعلان المبادئ الذي اتفقت عليه الحركة وحكومة السودان في 28 مارس الماضي.

وفي سياق متصل، أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور الهادي إدريس، بمواقف دول الترويكا الداعمة لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان.

وأكد أدريس- لدى لقائه مساء الإثنين وفد بعثة دول الترويكا الذي يضم مبعوثي الولايات المتحدة السفير دونالد بوث، والمملكة المتحدة السفير بوب فيرويذر، ومملكة النرويج إندري ستيانسن- حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على تحقيق السلام مع "الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو" و"حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور".

واطلع عضو مجلس السيادة على اللقاءات التي أجراها وفد البعثة في مدينة كاودا بجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) مع "الحركة الشعبية - شمال" بهدف تعزيز فرص إنجاح مفاوضات السلام المقبلة في جوبا بين الحركة والحكومة الانتقالية.