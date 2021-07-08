الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف فى البساتين 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة البساتين بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف بأسلوب الخطف.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بدراجة نارية يستقلها شخصان "أدلت بأوصافهما التقريبية" قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، كما اعترفا بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة البساتين سرقة الهواتف أسلوب الخطف دراجة نارية التحريات

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