الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

126 وفاة و8315 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 8315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 473 ألفا و229 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنها سجلت خلال الفترة نفسها 126 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و861 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2771 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي هذا وسط انتقادات متواصلة لعجز السلطات عن تطويق أزمة انتشار الفيروس في أرجاء البلاد، وعن تسريع وتيرة التطعيمات التي شملت فقط 600 ألف مواطن من إجمالي 5 ملايين تعتزم تونس تطعيمهم.

الصحة التونسية 8315 إصابة كورونا فيروس كورونا الوفيات

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