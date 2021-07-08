الولايات المتحدة: لا حل عسكرى لقضية أفغانستان

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، عن أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من أفغانستان "لأن هذه القضية لا يوجد لها حل عسكري".

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس جو بايدن "اتخذ القرار بعد تقييم الوضع، ولأنه لم ير حلا عسكريا أبدا"، موضحة أن الإدارة الجديدة اتخذت قرارا بشأن الجدول الزمني للانسحاب، وأن واشنطن تواصل دعم عملية السلام في أفغانستان بطرق دبلوماسية ومن خلال تقديم المساعدات في المجالين الإنساني والأمني.

وأضافت أن واشنطن حققت أهدافها في أفغانستان، حيث تم القضاء على الإرهابيين الذين استهدفوا نيويورك في 11 سبتمبر 2001، وخاصة أسامة بن لادن، وتمكنت من الحد من قدرات تنظيم "القاعدة" على تهديد الولايات المتحدة.

وأشارت بساكي إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر الانسحاب من أفغانستان بمثابة "اكتمال المهمة"، مضيفة: "قمنا بما كنا نريده. وهذه ليست لحظة للاحتفال، بل اللحظة عندما نشعر بأنه من مصلحة أمننا القومي أن نعيد عسكريينا إلى الوطن. ومن مصلحة أمننا القومي أن تتحمل القوات الأفغانية المسئولية عن الوضع".

وأكدت أن الحل في أفغانستان يمكن أن يكون سياسيا فقط، ولم تعد هناك أي فائدة من العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن حركة "طالبان" الأفغانية وصلت في الوقت الحالي إلى أقوى مستوى لها عسكريا منذ عام 2001، مؤكدا أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان ستنتهي يوم 31 أغسطس المقبل.

وأشار بحسب ما نقلت “روتيرز”، إلى أنه لن يرسل جيلا آخر من الأمريكيين إلى الحرب في أفغانستان، مردفا: "ننهي أطول حرب لأمريكا".

وتابع: "أننا لم ندخل أفغانستان من أجل بناء الأمة. هذا حق ومسئولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره وكيف يريد إدارة بلاده".

وبشأن مستقبل أفغانستان، قال بايدن إن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد بأن الحكومة الأفغانية ستنهار، واعتبر أن سيطرة "طالبان" على أفغانستان ليست حتمية.

وأضاف بايدن أنه لا يثق بـ "طالبان"، لكنه يثق بقدرات القوات الأفغانية. ولفت إلى أنه أنه لم يتمكن أي بلد من توحيد أفغانستان في وقت سابق.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تتحمل المسئولية عن الضحايا المدنيين في حال فرضت "طالبان" السيطرة على أفغانستان.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان.

كما أكد بايدن "للحلفاء الأفغان" الذين ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان، أن هناك "منزلا" لهم في الولايات المتحدة، داعيا للإسراع بعملية إصدار تأشيرات خاصة للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية.