الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ممثلة بريطانيا بمجلس الأمن تطالب بعدم اتخاذ أى تدابير تقوض مفاوضات سد النهضة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

طالبت ممثلة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد، بعدم اتخاذ أي تدابير تقوض المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت ممثلة المملكة المتحدة- في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، اليوم، بطلب من مصر والسودان، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - اعتراف بلادها بالمصالح الأساسية لكل من الدول الثلاث في مياه النيل.

وشددت على أهمية التوافق بين الأطراف حول التطورات التي تؤثر على موارد مائية مشتركة، معربة عن سعادتها بورود العديد من النقاط الأساسية للتوصل إلى تفاهم واردة في اتفاق المبادئ الذي يعود لعام 2015 وبشكل خاص مبدأ عدم التسبب بأي ضرر كبير، ومبدأ الاستخدام المنطقي والمتساوي لمياه النيل.

وقالت: «نعترف أن التوصل إلى اتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف»، مشيرة إلى إحباط مصر والسودان من عدم التوصل لاتفاق، بالإضافة إلى إلتزام كل الدول الثلاث بمسار المحادثات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وأكدت أنه يمكن لمصر وإثيوبيا والسودان - بمساعدة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي - التوصل لاتفاق يصب في مصلحة الجميع، مشيرة إلى دعم بريطانيا لمساعي الاتحاد الأفريقي وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان؛ للتوصل إلى اتفاق متساو ومقبول من كل الأطراف.

المملكة المتحدة مجلس الأمن بربارة وودوارد سد النهضة الإثيوبي مياه النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: أى اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر

الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف

مصدر أمنى يوضح حقيقة مصرع 4 فى حادث تصادم بسبب شاب يحمل ثعابين

الإفتاء عن واقعة زواج بلوجر شهيرة من «كلب»: إهانة لشعائر الله

القبض على موكا حجازى فتاة «التيك توك»

سامح شكرى: مصر تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة وحذرنا من السيطرة على النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



ads
عاجل
سامح شكرى لمجلس الأمن: إثيوبيا رفضت كل الحلول بشأن سد النهضة شكرى: حال إصرار إثيوبيا على موقفها فليس أمامنا سوى الدفاع عن شعبنا سامح شكرى: مصر تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة وحذرنا من السيطرة على النيل