الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ممثل سوري يتهم مخرجة «الرجل الذي باع ظهره» بإقصائه عن العمل بعد وصوله للأوسكار

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

أثار الممثل السوري وسيم مجيد، جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اتهم المخرجة كوثر بن هنية، بإقصائه مادياً ومعنوياً من فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، إذ زعم مشاركته في كتابة سيناريو هذا العمل الذي وصل إلى القائمة القصيرة لأوسكار 2021.

وقال وسيم مجيد، في تصريحات، إنه كتب 60% من أحداث فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، وذلك بعد اتفاقه مع كوثر بن هنية على إنجاز عمل سينمائي عن اللاجئين السوريين في أوروبا.

وأضاف أنه انتقل على إثر هذا الاتفاق من دبي إلى فرنسا عبر إقامة فنية منحته إمكانات أكبر لتطوير الفيلم على مستوى الكتابة والمشاركة مع كوثر بن هنية في عدد من الورش والمهرجانات ولقاءات لدعم وتمويل العمل.

وأعرب عن استيائه من تجاهل صناع الفيلم، لحقوقه الأدبية والمادية؛ بعد خلاف نشب بينهم أدى لانسحابه من المشروع، متابعاً: "سبق أن حذرت المنتجين الحبيب عطية ونديم الشيخ روحو، من مسألة تجاوز حقوقي ولكن للأسف عرض الفيلم أثبت العكس وحتى اليوم لم يتواصل أحد معي".

وشدد الممثل السوري، على مسألة استغلاله فنياً من قبل المخرجة كوثر بن هنية، موضحاً أنّ "المخرجة نسخت الكثير من تفاصيل شخصيتي وحياتي في دور (سام)، حتى إنها اختارت بطلاً يحمل الكثير من ملامحي، ومن يعرفني عن قرب يُدرك أني الرجل الذي باع ظهره".

وحول تأخير حديثه عن حقه في الفيلم، وعدم اللجوء للقضاء قال "ما زلت أعاني من مشاكل الإقامة إلى اليوم، وأنا في الولايات المتحدة، وهذا ما أعاق لجوئي للقانون للمطالبة بحقوقي ولم يعد يفصلني إلا القليل عن الحصول على أوراقي الرسمية بأمريكا لأتم متابعة مسألة الفيلم قضائياً، خاصة أنني أملك المراسلات عبر البريد الإلكتروني مع الشركة المنتجة، والتي تثبت مشاركتي في الكتابة".

وأشار إلى أن "كوثر بن هنية، سبق أن أثارت الجدل بسبب استغلالها لرواية الكاتب التونسي كمال الرياحي (المشرط)، في أحداث فيلمها (شلاط تونس) ولم تُشر لهذا من قريب أو بعيد".  

من جانبها، رفضت الجهة التونسية المنتجة لفيلم "الرجل الذي باع ظهره" ومخرجته كوثر بن هنية، التعليق على تصريحات الممثل السوري وسيم مجيد، متجاهلة اتهاماته المتعلقة باستغلاله فنياً وحرمانه من حقوقه الأدبية والمادية عن هذا الفيلم الذي كان سابقة تاريخية لتونس بترشحه للقائمة القصيرة لأوسكار 2021.

يذكر أن فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، وبطولة يحيى مهايني، ودي ليان، وكوين دي باو، بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.

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