«الإحصاء»: ارتفاع أسعار المنتجين بالأنشطة الاقتصادية خلال 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام لأسعار المنتجين سجلت ارتفاعًا إلى حدود 18.3% خلال شهر مارس 2021 مقابل -12.1% خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن معدل التضخم لأسعار المنتجين سجل أعلى مستوياته بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 92.9% خلال شهر مارس 2021 مقابل -47.4% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 3.9 %خلال شهر مارس 2021 مقابل 5.7% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، ونشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4% خلال شهر مارس 2021 مقابل -6.2% خلا الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وفيما يخص أسعار مواد البناء، أظهر التقرير أن متوسط سعر بيع أسمنت بورتلاندى عادى يبلغ 46.78 جنيه لكل 50 كم خلال شهر أبريل 2021 مقابل 42 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وأسمنت أبيض بسعر 122.50 جنيه خلال شهر أبريل 2021 مقابل 119جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وأسمنت حديدى بقيمة 55.04 جنيه خلال شهر أبريل 2021 مقابل 54 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

كما سجل متوسط سعر الحديد المبروم 10، 13، 16 مم 13.3 ألف جنيه خلال شهر أبريل 2021 مقابل 10.4 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وأسعار سماد اليوريا للأغراض الزراعية 3.827 ألف جنيه خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.516 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما بلغ متوسط سعر طن سماد نترات المخصوص 3.070 ألف جنيه خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.022 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.