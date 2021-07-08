الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سامح سعد: عودة الطيران الروسي يدعم تنشيط السياحة المصرية

سامح سعد
سامح سعد

قال سامح سعد رئيس الشركة العربية أشتي إحدى شركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ن عودة الطيران العارض مع روسيا يعد من أبرز القرارات الإيجابية. 


وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار سيعمل على عودة السياحة الروسية بشكل فعال مما يدعم قطاع السياحة المصرية، لافتا إلى أن القرار يسهم في تنشيط السياحة المصرية بعد تعرضها لخسائر فادحة بسبب أزمة كورونا. 

وأوضح سعد أن كلا من مدينتي شرم الشيخ والغردقة سيكونا الأكثر استفادة من عودة الطيران الروسي العارض .

 

وترحب جمهورية مصر العربية بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم ٨ يوليو الجاري، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وتعرب مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وتؤكد مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

ورفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

ووقع بوتين اليوم الخميس بحسب روسيا اليوم الإخبارية مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا

كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس الروسي في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553.

وكان المرسوم 553 يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.

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