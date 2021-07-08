«وتنساب يا نيل حرا طليقا».. غلاف بيان وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لغلاف بيان وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، حيث ظهر فيها بيت شعر عن النيل كُتب فيه: "وتنساب يا نيل حرا طليقا: لتحكي ضفافك معنى النضال".

وبدأت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، منذ قليل، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.