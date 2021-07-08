الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«وتنساب يا نيل حرا طليقا».. غلاف بيان وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

غلاف بيان وزير الخارجية
غلاف بيان وزير الخارجية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لغلاف بيان وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، حيث ظهر فيها بيت شعر عن النيل كُتب فيه: "وتنساب يا نيل حرا طليقا: لتحكي ضفافك معنى النضال".

وبدأت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، منذ قليل، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف

مصدر أمنى يوضح حقيقة مصرع 4 فى حادث تصادم بسبب شاب يحمل ثعابين

الإفتاء عن واقعة زواج بلوجر شهيرة من «كلب»: إهانة لشعائر الله

«وتنساب يا نيل حرا طليقا».. غلاف بيان وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

أمريكا: هناك إمكانية لحل أزمة سد النهضة ومستعدون للدعم

القبض على موكا حجازى فتاة «التيك توك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



عاجل
«وتنساب يا نيل حرا طليقا».. غلاف بيان وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة