«وتنساب يا نيل حرا طليقا».. غلاف بيان وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

حمل غلاف بيان وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، بيت شعر عن النيل، من نشيد القوات المسلحة، كُتب فيه: "وتنساب يا نيل حرا طليقا : لتحكي ضفافك معنى النضال".

ونشر أحمد حافظ متحدث وزارة الخارجية، صورة غلاف بيان مصر أمام مجلس الأمن، في تغريدة عبر الصفحة الرسمية بموقع "تويتر".

وقال: "‏الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك… بدء فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ‎سد النهضة الإثيوبي والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري".

وبدأت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، منذ قليل، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.