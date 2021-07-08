«أمريكا الإفريقية».. كتاب جديد للدكتورة راندا رزق

صدر عن دار نهضة مصر، كتاب جديد للدكتورة راندا رزق أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وأمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية باسم "أمريكا الإفريقية"، كأول دراسة أنثروبولوجيا باللغة العربية من نوعها في الوطن العربي.

يتناول الكتاب الحقبة التاريخية منذ بداية وصول أول سفينة عبيد في القرن السادس عشر إلى أمريكا حتى الآن، بطريقة سردية جذابة وغير تقليدية، حيث عملت الكاتبة على هذا الكتاب القيم منذ عام 1995 حتى الآن.

ويرصد الكتاب التشابك الأمريكي على مختلف الأصعدة من خلال الدراما و غيرها من الحركات المناهضة للعنصرية و الداعية للتحرر، حيث إنه يعتني بدارسة الحالة الأفروأمريكي ومراحل تطورها، ودور الفن في التشابك الثقافي وتعزيز العلاقات.

كما يرصد الكتاب أيضا الظروف الفنية والاجتماعية للسود داخل المجتمع الأمريكي خلال هذه لفترة، بإلقاء الضوء على حركة الزنوجة كنموذج لحركات المقاومة التي تبناها السود كرد فعل على الأوضاع التي عانوا منها خلال هذه الحقبة أمثال مارتن لوثر كينج ومالكوم أكس، والتي سعت للتخلص من قيود الرجل الأبيض واستخلاص حقوقها المنهوبة تحت سوط السادة في المزارع والمصانع و قتها، مما دفعهم إلى ابتكار تشابك معقد من الإمكانيات الفنية والبدنية والذهنية والخطابية لدحض فكرة العنصرية ضد الأفارقة.

وقالت الدكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة ومؤلفة الكتاب، إن هذا العمل هو دراسة معمقة للحالة الأفروأمريكية ولاسيما الفن بوصفه تمثيلًا حقيقيًا للعلاقات الأفرو أمريكية، بكل ما مرت به هذه العلاقات من شد وجذب، وتعزيز هذه الصورة عن طريق رصد نماذج تحليلية وتطبيقية لتحليل التداخل والاشتباك الثقافي الناتج عن هذه العلاقات المضطربة.

وأوضحت أن الكتاب يعتني بتناول التشابك الأفرو أمريكي من منظر أنثروبولوجي، عن طريق تحليل الروح الشعبية والطقوس الإفريقية في العشرينيات والثلاثينيات، بالإضافة لرصد التمرد الاجتماعي في الفنون الأفرو أمريكي في فترة الأربعينيات والخمسينيات، وخاصة المسرح عن طريق تحليل مسرحية "حدود الحياة" كنموذج تطبيقي.

وللدكتورة راندا رزق العديد من الدراسات والأبحاث والمؤلفات، مثل كتاب فيدرا امرأة في ملتقي الحضارات، التربية المسرحية أثر المسرح على مستقبل التعليم، والمسرح التنموي النظرية والتطبيق ، ومجموعة قصصية باسم وزارة الوفيات، وغيرها من الأعمال.