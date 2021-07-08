الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية بكنيسة العذراء وماريوحنا بمنسافيس

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بمنسافيس.

وخلال زيارة الأنبا باسيليوس الرعوية للكنيسة تفقد مؤتمر "رسالة فرح" للمرحلة الإعدادية، بقيادة الأب يوحنا صموئيل، راعي الكنيسة.

واختتمت فعاليات المؤتمر اليوم 8 يوليو والذي استمر على مدار يومين متتالين.

دار المؤتمر حول موضوع التطويبات، وكيفية معايشتها في واقع حياة الشباب، كما ألقى نيافته كلمة للشباب بعنوان "أن تكون عينك نقية وأذنك نقية ولسانك نقي"، مختتمًا الزيارة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اطمئنان وتفقد نيافة المطران لكافة الأنشطة والمؤتمرات في جميع كنائس الإيبارشية.

وبدأت الكنيسة القبطية، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.


وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

 

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