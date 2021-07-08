الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ممثل أمين الأمم المتحدة: لا بد من الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة

مجلس الامن
مجلس الامن

شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على ضرورة الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن بخصوص أزمة سد النهضة: إنه "لا تقارب بوجهات النظر بشأن سد النهضة منذ يونيو 2020"، وفقا لقناة العربية.

كما أعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أن قضية سد النهضة "شائكة"، قائلا: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق".

وانطلقت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.

ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري لعرض وجهة النظر المصرية بشأن تلك الأزمة.

سد النهضه مجلس الأمن اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة مصر إثيوبيا

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