ممثل أمين الأمم المتحدة: لا يوجد تقارب فى وجهات النظر بشأن سد النهضة منذ يونيو 2020

قال المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي، اليوم الخميس، إن هناك روايات متضاربة بشأن سد النهضة.

فيما اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة المنعقدة لبحث الأزمة، أن قضية سد النهضة "شائكة"، قائلا: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق".

وأكد أنه لا يوجد تقارب بوجهات النظر بشأن سد النهضة منذ يونيو 2020.

وانطلقت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.

ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري لعرض وجهة النظر المصرية بشأن تلك الأزمة.

