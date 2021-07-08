بدء أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع بورسعيد ببنى سويف (صور)

تابع ناصر فراج، وكيل وزارة الطرق والنقل ببني سويف الخميس، بدء أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع بورسعيد ضمن خطة العام المالي الحالي بناءً على توجيهات محافظ بني سويف، حيث تمت أعمال توسعة الشارع ورفع المعوقات ونقل أعمدة الإنارة لتنفيذ أعمال التوسعة.

وشهدت بني سويف توسعة طريق دلهانس شبرا بالفشن بطول 2. 2كم نظرًا لأهمية الطريق الحيوية في استيعاب الحركة المتزايدة من المواطنين ونقل البضائع على الطرق المحلية، إضافة إلى توسعة بعض الشوارع بمركز ناصر (الجيش والشارع المستجد)، وجار توسعة شارع بورسعيد بمدينة بني سويف العاصمة بطول 800م، حيث تم إزالة بعض الإشغالات وترحيل أعمدة الكهرباء، لاستيعاب كثافة الحركة والمسارات المرورية لتتناسب مع طبيعة الوضع بالمنطقة بعد إنشاء كوبري العلوي على مزلقان المديرية.

كما تم رصف عدد من الشوارع الحيوية بمدينة بني سويف والتي شملت شارع حاتم رشدي من الروضة حتى الكورنيش شارع الصالح أيوب من شارع بدر حتى حاتم رشدي، شارع متنزه بدر بحي مقبل، شارع خلف الجامعة بأرض الحرية شارع الهلال الأحمر بالرمد، وشارع خلف المؤسسة وشارع ترعة البوصة، وجار العمل حالياً في طريق الودية بطول 1. 6 كم الواصل من طريق السادات حتى الزرابي، واستكمال رصف الودية من كوبري الودية حتى قاعة ليلة العمر خلف نادي المعاقين، وذلك لتسهيل الحركة وتخفيف الضغط على طريق السادات في هذه الوصلة.



وشدد محافظ بني سويف على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروعات رصف الطرق والشوارع وصيانتها، وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال وفق توقيتاتها المحددة، والتأكيد على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة.

رصف الطبقة السطحية بشارع بورسعيد

رصف الطبقة السطحية بشارع بورسعيد