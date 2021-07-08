السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والساعى للتوصل إلى اتفاق ملزم لـ«سد النهضة»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت والساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي.

وأعرب الرئيس عن تقديره لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضواً حالياً في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتلقى الرئيس السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس.