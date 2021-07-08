الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة المصرية للشراكة تبحث تطوير العمل التنموي على المستوى الدولي

إجتماع مجلس إدارة
إجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

ترأس السفير حمدى سند لوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية- الذراع التنموى لوزارة الخارجية- لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بعمل وأنشطة الوكالة.

 

وشارك في الاجتماع مساعدى وزير الخارجية للشئون الآسيوية والمنظمات والتجمعات الأفريقية وشئون السودان وجنوب السودان والشئون الأفريقية، ونائبى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والتعاون الدولى، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

 

وعرض الأمين العام للوكالة، السفير محمد خليل، تقريراً بأنشطة الوكالة عن العام المالى 2020 – 2021 فى مختلف مجالات بناء القدرات والخبراء والمساعدات والمنح الدراسية، وكذلك الخطة المقترحة للعام المقبل فى إطار تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي لصالح الدول الواقعة في نطاق اختصاص الوكالة. 

 

كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات لتطوير نشاط الوكالة فى العمل التنموى على المستوى الدولى، بما يساهم فى تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول والمنظمات والوكالات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عام 2014 خلال مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى بمالابو، كوكالة تنمية دولية وتعاون جنوب - جنوب، ويغطى نطاق إختصاصها ما يقرب من 80 دولة فى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

إجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مصر وزارة الخارجية القاهرة

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