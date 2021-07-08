رئيس تونس يؤكد دعم بلاده لمصر والسودان فى أزمة سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وأكد الرئيس التونسي دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشهد الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية وكذلك آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس الشقيقة، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لتونس معرباً عن التطلع لتطوير وتعميق علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.