الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جمال حسين يكشف أسرار وخبايا الطريق إلى 30 يونيو بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

كشف الكاتب الصحفي الكبير جمال حسين عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، خبايا وأسرار  ثورة ٣٠ يونيو، في كتابه "الطريق إلى ٣٠ يونيو"، الصادر عن كتاب اليوم.

يقع الكتاب في ١٢٨ صفحة من القطع المتوسط يكشف خلالهم تفاصيل وأسرار مخططات الجماعة الإرهابية وتفسير أحداث مرت خلال عام الاحتلال الإخواني، وكيف كانوا يخططون إلى التمكين.

واستند الكاتب الصحفي جمال حسين في كتابه على وثائق من مصادر موثوقة وحوارات مع مسؤولين عاصروا تلك الفترة وكان لهم دور بارز بها، كما استعرض قصة تحويل الإخوان قصر أمام وزارة الداخلية إلى مقر لحزب الحرية والعدالة، وكشف الحوار الذي دار بين البلتاجي وخيرت الشاطر وهدفهم من اختيار هذا المكان.

كما استعرض كل تفاصيل الاخوان من البداية الي النهاية، وكشف تفاصيل أخطر ٧٢ ساعة قبيل ٣٠ يونيو، واختتم اخر فصول كتابه بمصر لن تركع والذي أوضح خلاله الدور الهام والجسور للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساعدة الايادي الحامية "القوات المسلحة المصرية، ووزارة الداخلية"، وما واجهته مصر فيما بعد القضاء على حكم الإخوان وما حققته من انتصارات على يد الرئيس المنقذ.. لتظل دائما مصر هي الاختيار.

 

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي جمال حسين حاصل على ليسانس الصحافة جامعة سوهاج عام ١٩٨٦م، وعضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وكان رئيسا لتحرير جريدة الأخبار المسائي، كما عمل رئيس تحرير لعدد من البرامج التليفزيونية، وحصد العديد من الجوائز من بينها جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة عام ١٩٨٧ عن اوائل كليات الصحافة والإعلام، جائزة المجلس الأعلى للصحافة عام ١٩٩٣،عن بحوث كتابة الجريمة، جائزة نقابة الصحفيين عام ٢٠٠٥ المركز الأول في التغطية الصحفية، جائزة نقابة الصحفيين للمرة الثانية عام ٢٠١٤ المركز الأول في  التغطية الصحفية.

الطريق الى 30 يونيو معرض الكتاب خبايا واسرار ثورة يونيو الكاتب الصحفي جمال حسين أخبار اليوم

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