«مصر للطيران» تسير 67 رحلة جوية لنقل 6 آلاف راكب

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعةً، 67 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 6 آلاف و905 ركاب لوجهات مختلفة، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.

وأوضحت مصادر بالشركة القابضةً لمصر للطيران، أن رحلاتها الدولية بمعدل 63 رحلة دولية إلى كل من بغداد، كازابلانكا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، مدريد، لارناكا،أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت،كوبنهاجن، موسكو، جوبا،بودابيست، ميلانو، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا ، ميونخ، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، برلين، واشنطن، إربيل.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسير 14 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، مشيرة إلى أن المطارات المصرية تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.