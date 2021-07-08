عبدالرحيم كمال: «أبناء حورة» تُجسِّد خوفى من فناء العالم

قال المبدع الكبير عبدالرحيم كمال إنه كتب روايته «أبناء حورة» بدافع من الخوف على مصير العالم، خاصة مع انتشار وباء كورونا، و«من ثم جاء العمل كما لو كان مرثية للعالم لكنه مُحمّل بالخيال».

وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أنه يفضل الكتابة برواية المهمشين، لأنهم الأعظم والأصدق وأصحاب التاريخ الحقيقى، مشيرًا إلى حرصه فى روايته الصادرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية، على أن يبتعد عن أى شكل سينمائى فى الكتابة وأن يكون مخلصًا بقوة للرواية.

■ تنوعت الحكايات فى «أبناء حورة».. فمن أين جاءت الفكرة؟

- فعليًا «أبناء حورة» استلزمت ما يقارب من العام ونصف العام من الكتابة، ومنذ أول سطر فى الرواية قررت أن أكتب ما أحبه كقارئ، الذى استحوذ على تفكيرى منذ زمن، لم أهتم بنوع الرواية أو شكلها أو حجمها أو أى شىء آخر، ولأننى أحب الأساطير والخيال والتراث جدًا، ومع العزلة التى فرضتها علينا جائحة كورونا، وجدتنى وحيدًا فى منزلى مستأنسًا بالشجر والطيور، فقررت أن أكتب هذه القصة، وأن أضع فى الرواية طفولتى وأحلامى الصغيرة.

■ عهدناك محبًا للصوفية لكنها اختلفت هذه المرة عن سابقاتها من الأعمال مثل «ظل ممدود» وقدمتها بشكل مغاير فى حكايات.. لماذا؟

- نعم هذا صحيح، أنا رددت الصوفية للحكاية الشعبية والأسطورة والتراث الشعبى، كنت أحب أن يكون العمل كله من نسيج واحد من لحم ودم للغرض الأساسى، وأن أزيل أى قيد له علاقة بالسرد أو له علاقة بالقص أو أى شىء بعيد عن الخيال الذى أحلم به ونظل ندور حول بعضنا، فحتى الصوفية أخذت روح الحكاية، تجسدت بالداخل مثلها مثل كل شىء فى عناصر الرواية، كانت عنصرًا مخفيًا ولكن فى شكل حكاية كبيرة.

■ بالتأكيد هناك باعث لكتابة رواية بهذه الرؤية.. ما هو؟

- الباعث لدىّ كان هو المصير.. كنت قلقًا لأن العالم كان فى رؤيتى فى طريقه لمرحلة مخيفة، الناس لا يقابلون بعضهم، والأخ محروم من عناق أخيه، والعالم كله فى كارثة عظيمة، والأوبئة انتشرت بشكل مخيف، وشغلنى سؤال عن مصير العالم العربى، فحاولت كتابة مرثية له، فاخترت المرثية بصورة الخيال، أن أسجل شيئًا يخصنى ويعبر عن العالم العربى وهو الملىء بأساطيره ومن خلال عواصم معينة مثل القاهرة وتونس وبغداد، كان المبعث هو الخوف، الخوف من فناء هذا العالم كأنك تريد تسجيله بشكل مستقبلى.

■ فى حكايات الخردواتى والسمّاك يستعين الأبطال بريشة الكتابة لتجنب الهفوات الإنسانية، فما مضمون الرسالة؟

- نعم، الريشة فى الرواية تكتب بشكل متجرد، وهنا حاولت أن أقول إن الحكاية هى التاريخ الموثق، تستطيع أن تقول إن الرواية تدور فى مديح الحكاية، أن تكون الحكاية هى حائط الصد الأخير والملاذ الآمن.

■ ميدان التحرير جاء فى الرواية كأنه الرمز الحقيقى لمصر واستفدت من ذلك بتوظيف جديد للمكان بعد الثورة، ما دلالة ذلك؟

- وضعت الأم حورة بيضها فى أربعة ميادين حساسة فى أربع عواصم، وبالتأكيد ميدان التحرير يستحق، فهو صاحب لحظات مؤثرة وكان شاهدًا على الأحداث المهمة والجميلة، فكان لزامًا وتكريمًا أن تضع فيه حورة بيضتها.

■ فى العمل يتحول الهامشى إلى متن، فالطير يصبح السيد والرسم يصبح الأصل بينما الصورة هامش.. لماذا؟

- دائمًا حين نعيد كتابة التاريخ حتى فى الدراما، فمن وجهة نظرى أن المهمشين هم الأقدر والأولى أن يكونوا مصدر رواية التاريخ، لأنهم الجانب الأصدق.

لا بد للفنان أن يحكى التاريخ من خلال المهمشين، لأنهم الأعظم والأصدق وهم أصحاب التاريخ الحقيقى، والطير ليست كائنات مهمشة، ولكن لها رمزيتها من أول منطق الطير لفريد الدين العطار إلى نهاية التاريخ، الطائر له رمزيته الجميلة فى «أبناء حورة»، حتى التاريخ الفرعونى منحه قداسة عظيمة ورسمه على جدران المعابد كآلهة.

■ استفدت من تجربة السيناريو فى التتابع السردى، فهناك الكثير من التفاصيل.. فهل هذا صحيح؟

- لا أعرف، لكنى لم أفكر بهذا الشكل، كنت حريصًا على أن أبتعد عن أى شكل سينمائى فى الكتابة، وأن أكون مخلصًا بقوة للرواية، ولكن إحساسى أنها حكاية طويلة وليست قصيرة جعلنى أحرص على عدم وجود تداخل أو لبس فى التفاصيل، لأن التفاصيل هنا كثيرة، ولك أن تعرف أن «أبناء حورة» هى أكبر عمل أدبى كتبته فى حياتى من حيث الكم، فكان لا بد أن أكون واعيًا بالخيوط، وبالتأكيد الخبرة فى المخزون كسيناريست كان لها دور كبير.

كنت مخلصًا للرواية بشكل تام، ولم أكن أتوقع أن خطوطها ستظل ممتدة ومتتابعة، وهنا أحب أن أشيد بالناشر، لأن الرواية ذهبت إليه كثلاثة أجزاء متتابعة، ولكنه كان حريصًا على أن تكتمل، فكان أحد أسباب سعادتى اكتمالها من حيث الكم، لأننى كنت أشك أننى أملك النفس الطويل فى الرواية بهذا الشكل.

■ الراوى يقص وكأنه يتابع بعين الكاميرا وليس بطريقة المشاهدة والتى كنت أتوقعها منك كسيناريست.. ما تعليقك؟

- نعم، حاولت أن أكون مخلصًا كما قلت لكنه أمر صعب، لأن السيناريو والرواية كلاهما كتابة، ويتقاطع فى بعض الأمور، لكنك هنا أنت سيناريست، وهنا أنت روائى، ويجب أن تخلص لكل عمل فيهما على حدة، وألا يتقاطعا مع بعضهما بشكل يطغى فيه أحدهما على الآخر.

■ ماذا عن التوظيف والاستلهام القرآنى فى العمل؟

- الاستفادة من القرآن موجودة بالفعل، فأحد تجليات القرآن العظيم أنه من الآباء الكبار فى الدراما، وهو على جلاله وعظمته من المعلمين الأوائل لنا فى عالم الدراما.

القرآن وصفه الله فى سورة يوسف بأنه «أحسن القصص»، ولذلك فمن الصعب أن تكتب نصًا عربيًا فيه استلهام للتراث وفيه كلام عن «ألف ليلة وليلة» بهذا الشكل الأسطورى والتراثى دون أن يكون القرآن أبًا شرعيًا وأستاذًا لك بقصصه ودراميته.

هناك استلهامات من قصص سيدنا يوسف وقصص سيدنا يونس كتبت بشكل عصرى، والقرآن ملهم بشكل عظيم وإلهامه متجدد، بمعنى أنك تحكى الحكاية الواحدة بأكثر من مرة من دون أن يتغير معناها.

■ الأسماء فى «أبناء حورة» لم تكن أسماءً بالمعنى المفهوم لكنها صفات.. لماذا؟

- نعم أسماء «أبناء حورة» بالفعل كانت عبارة عن صفات نبوية، وهم الحكام للدول فى الرواية، ولكن كان حكمهم عجيبًا بعض الشىء، لأنهم هم الحكماء وسيطروا على البلاد فكان حكمهم هنا كأنه حكم باطنى، أى أنهم جعلوا من الشخص رقيبًا على ذاته، أو بمعنى أدق كان الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم من خلال الرقيب الداخلى، والحكماء يبدون فى لحظة قُساة، ويبدون فى لحظة متعاطفين رحماء، ولكن المعيار هو قلب المحكوم وليس سلطة الحاكم بقدر ما هو قلب المحكوم، فكان لهم تصور وفلسفة فى الحكم ورثوها عن أمهم حورة، وهى التى جمعت بين الانتماء لجنس البشر وللطيور، فأسماؤهم من صفاتهم وصفاتهم من فلسفة حكمهم.

■ ألا تخشى أن يؤثر نجاحك ككاتبرواية على مستقبلك فى السيناريو؟

- أنا لم أفكر بهذا الأمر، وفى السيناريو أحول رواياتى وقصصى، وقادر على كتابة أعمالى بكل هذا الزهد، وليس نتاج ورش أو أى شىء، وأحمد الله على هذا.

■ فى حكاية المرمرية ووادى الخوف والكروان الجريح «عكست الآية» كما يقولون، فشهريار يحكى وشهرزاد بيدها السيف.. ما الرسالة من وراء ذلك؟

- التفسير لهذا هو استلهام ووقوع فى غرام «ألف ليلة وليلة»، لأننى أعتبرها نصًا أدبيًا عظيمًا، ولأننى أحد جمهور «ألف ليلة وليلة»، ولأن طريقة السرد فيها لو انعكست فهى قابلة للقراءة والتجديد والحياة، ولماذا لا يكون الحكّاء رجلا؟.. فالحكاية هنا مسئولية كبرى وطعم آخر، وطريقة السرد نفسها ما بين الحكاية القادمة والتى تتغير على لسان الرواة، وفى رأيى كان لا بد للحكاية أن تكتب بهذا الشكل وليس لها أى شكل آخر، فالكروان الجريح هو حامل الحكايات للولد الذى يريد الفوز بحبيبته بعيدًا عن المرمرية التى تحاول إغواءه، كان هذا أمرًا يشغلنى جدًا، كما شغلنى المرسال والرجل فى السجن وحكاية كل يوم باب يفتح بحكاية جديدة هى إعادة تدوير لـ«ألف ليلة وليلة» وتبديل للكراسى من دون إخلال بالنسق.

■ فى العمل الحكاية هى وسيلة للنجاة من الموت كأنك تقدس الحكاية نفسها.. أليس كذلك؟

- نعم الحكاية هنا شىء مقدس ومهم، وهى التى تنجينا وهى وسيلة التعبير الأولى للإنسان ووجوده وأنه كان يتنفس ويعيش.

■ هل قصدت الوصول إلى الصفاء الداخلى والجوهر؟

- نعم، فالأعمى أبصر والكسيح مشى والأصم سمع، هنا قلت لو أن الباطن صافٍ ومنير تحدث المعجزات من خلال الإيمان، ولكن ليس بشكل إيمانى صرف وإنما أيضًا بتقديس للخيال.

كنت أحب أن أصل لفكرة أن الحكاية وطن وحائط الصد الأخير الذى يحمينا من أى تغيير، الحكاية المقدسة وخيالها وقدرتها على أن يبصر الأعمى وهى معجزة لا يأتى بها شىء آخر إلا الحكاية، وحتى لو لم توجد فى الحياة بشكل حقيقى ولكن وجودها فى الحكاية يمنحنا أملًا عظيمًا جدًا.

■ هل يمكن أن نرى سيناريو خياليًا جامحًا مثل «أبناء حورة» فى المستقبل؟

- هذه هى ميزة الأدب، ففى الرواية أنا المؤلف وأنا المنتج وأنا المخرج وأنا مدير التصوير، وأحيانًا أنا الجمهور، ولكن فى الحقيقة أنا أتمنى ذلك، وفى الكتابة أنا أفصل وأحاول أن يكون لى خط محدد أكتب فيه وأكمل طريقى، ولا يشغلنى التفكير فى تحويل كتاباتى الأدبية لأعمال سينمائية أو درامية، لكن أركز على أن يحبها القراء ويعيشون معها، وأنا مؤمن أنه كلما كان النص جيدًا وأخلصت له، أصبح قابلًا للتحول إلى أى قالب آخر.

■ هل تقبل تحويل نصوص أدبية كتبها آخرون لسيناريو؟

- نعم.. بشرط أن يكون أول عمل لصاحبه فأنا «خدام النص».