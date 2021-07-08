مفجر قضية فتاة «تيك توك» موكا حجازى يكشف تفاصيل ضبطها

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة بالحياء وتخل بالمبادئ الأسرية.

وقال أشرف فرحات مقدم البلاغ، إن القوات الأمنية ضبطت الفتاة موكا حجازي فتاة التيك توك، بمحافظة القاهرة وأن المباحث تتخذ الإجراءات اللازمة الآن، لعرضها على النيابة، والتحقيق معها.

وتلقى النائب العام بلاغا من أشرف فرحات المحامي بالنقض ضد فتاة تدعي موكا حجازى، يطالب فيه بسرعة ضبط وإحضارها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.

وقال فرحات في بلاغه إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة فتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي اشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.

وأوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها.