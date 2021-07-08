الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مفجر قضية فتاة «تيك توك» موكا حجازى يكشف تفاصيل ضبطها

موكا حجازي
موكا حجازي

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة بالحياء وتخل بالمبادئ الأسرية.

وقال أشرف فرحات مقدم البلاغ، إن القوات الأمنية ضبطت الفتاة موكا حجازي فتاة التيك توك، بمحافظة القاهرة وأن المباحث تتخذ الإجراءات اللازمة الآن، لعرضها على النيابة، والتحقيق معها.

وتلقى النائب العام بلاغا من أشرف فرحات المحامي بالنقض ضد فتاة تدعي موكا حجازى، يطالب فيه بسرعة ضبط وإحضارها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.

وقال فرحات في بلاغه إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة فتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي اشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.

وأوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها.

موكا حجازي فتاة التيك توك مقاطع فيديو خادشة بالحياء المبادئ الأسرية القوات الأمنية ضبط الفتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف

مصدر أمنى يوضح حقيقة مصرع 4 فى حادث تصادم بسبب شاب يحمل ثعابين

الإفتاء عن واقعة زواج بلوجر شهيرة من «كلب»: إهانة لشعائر الله

«وتنساب يا نيل حرا طليقا».. غلاف بيان وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

أمريكا: هناك إمكانية لحل أزمة سد النهضة ومستعدون للدعم

القبض على موكا حجازى فتاة «التيك توك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



عاجل
«وتنساب يا نيل حرا طليقا».. غلاف بيان وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة