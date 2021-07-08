الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعامل مع 16853 حالة.. مجهودات فريق التدخل السريع منذ 2014

فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع

حرصت القيادة السياسية منذ تولي مسؤولية البلاد على توجيه الدعم لمستحقيه، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية التي كان هدفها الأول توفير حياة آمنة وكريمة للمواطن ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعي، وكان منها مجهودات فريق التدخل السريع.

وحقق فريق التدخل السريع إنجازات كبيرة منذ 2014 حتى 2021 تمثلت في:

- عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ نشاته حتى الآن 16853 حالة وشكوى.

- إيداع 944 حالة (أطفال ومسنين وشباب) داخل دور الرعاية الاجتماعية.

- تقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

- إجراء تدخلات طبية لـ 319 حالة بالمستشفيات الحكومية.

- التعامل مع 7 حالات اتجار فى البشر

وضمن ما حققه فريق التدخل السريع توزيع 1.052 بطانية بالإضافة إلى 5.765 وجبة ساخنة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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