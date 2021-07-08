الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ميرفت حطبة: السياحة المصرية ستشهد رواجا كبيرا عقب رفع حظر الطيران الروسي

رئيس الشركة القابضة
رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق

قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار رفع الحظر عن رحلات الطيران العارض تسهم في تنشيط السياحة الروسية الوافدة إلى مصر. 


وأضافت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السياحة الروسية تمثل أهمية كبرى لمصر، لافتة  إلى أن السياحة المصرية تعرضت لأزمة كبيرة للغاية بسبب فيروس كورونا.

وأكدت حطبة أن السياحة المصرية ستشهد انتعاشة جديدة عقب قرار رفع الحظر عن الطيران العارض.

 

وترحب جمهورية مصر العربية بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم ٨ يوليو الجاري، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وتعرب مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وتؤكد مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

ورفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

ووقع بوتين اليوم الخميس بحسب روسيا اليوم الإخبارية، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا.

كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس الروسي في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553.

وكان المرسوم 553 يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.

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وائل لطفي

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