بايدن: دفعنا تكلفة باهظة وتضحيات كبيرة فى أفغانستان

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الجيش الأمريكي أنجز مهامه العسكرية فى أفغانستان، وسيواصلها حتى أغسطس المقبل.

وقال الرئيس الأمريكى - في خطاب اليوم من البيت الأبيض بشأن إنهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان- إن الإسراع في وتيرة سحب قواتنا من أفغانستان يسهم في الحفاظ على سلامة قواتنا، مضيفا: “دفعنا تكلفة باهظة وتضحيات كبيرة في أفغانستان”.

وأضاف بايدن أنه لدى الدول الإقليمية دور تقوم به بشأن الوضع في أفغانستان، كما تم تحقيق أهدافنا في أفغانستان والأفغان هم من يقررون مصير بلادهم وكيفية إدارتها، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع شركائنا الدوليين لتأمين مطار كابل.

واختتم بايدن حديثه قائلا إن أمريكا قضت على تنظيم القاعدة فى أفغانستان.