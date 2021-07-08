«تعليم القاهرة» تعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للوقوف علي الإجراءات النهائية واستعدادات القاهرة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية في اجتماعه اليوم بمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية أون لاين، بشأن إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وأعضاء المكتب الفني.

وشدد مدير المديرية على المتابعة المستمرة للجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات والمقررة عقدها في 10 يوليو الجاري.

وأشار إلى تعقيم ونظافة جميع اللجان ودورات المياه وتوفير الإضاءة والمراوح بكل لجنة والتأكد من مدى مناسبة المقاعد بجميع اللجان لطلاب الثانوية العامة.

كما أكد على صيانة وتشغيل بوابات التعقيم بجميع اللجان على مستوى المحافظة قبل بدء الامتحانات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب والمعلمين خلال أداء الامتحانات، وعلى المراقبين متابعة شكل التابلت ووجود 2 أيقونة فقط، أيقونة توقيع الحضور وأيقونة الكتب pdf فقط.

كما شدد أنه في حالة اكتشاف تابلت مخالف قبل العاشرة يتم سحب التابلت أما أثناء الامتحان يتم سحبه وعمل محضر غش، ويسمح بالكتاب المدرسي فقط.

كما أشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والتأمين الصحي ومديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لإزالة اية اشغالات حول المدارس .

وشدد على مديري عموم الإدارات يالمرور اليومي وتكثيف المتابعة على اللجان من الخارج والتواجد في محيطها للتأكد من التأمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية واتباع التعليمات، بالإضافة إلى متابعة وجود المطهرات والكمامات يوميا وتوفير النواقص وتنظيم دخول الطلاب الي اللجان ودقة التفتيش أثناء الدخول، وأيضا المسح عن بعد داخل اللجنة مرة أخرى دون تعطيل ودون أي تلامس، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الدخول في ممرات وأثناء اللجنة، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان واحتواء المواقف.