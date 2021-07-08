ضبط معدات ومهمات بترولية بـ7 ملايين جنيه في العامرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، كمية من المعدات والمهمات البترولية والمستلزمات طبية فى العامرية.

وتمكنت قوات الأمن من العثور على 1.298 معدات ومهمات بترولية "حلقات ووصلات معدنية – قطع أسطوانية - مواد لاصقة – جلب – جوانات - مضخات – أفيز معدنى".

كما عثرت على 940 قطعة مستلزمات طبية متنوعة، و4.776 كرتونة مستلزمات طبية متنوعة "سائل جل – هاند جل كمامات - قفازات طبية أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالمخالفة للقانون"، وذلك بمخازن إحدى شركات المعدات البترولية والمستلزمات الطبية كائنة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وقدرت القيمة والرسوم والغرامة الجمركية بمبلغ 7 مليون و971 ألف و615 جنيها.