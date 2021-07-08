الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الزهراء لايق».. أول امرأة تتلو القرآن في مراسم رسمية

الزهراء لايق
الزهراء لايق

قامت الزهراء لايق، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهرى بمعهد فتيات أبو زيادية بافتتاح مؤتمر الوزراء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وتلت آيات من القرأن الكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور ممثلين من مختلف الدول على مستوي العالم.

واختارت الزهراء لايق آيات من القرآن تمثل سماحة الدين الإسلامي، وقامت بتلاوتها في افتتاح منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والآيات كانت من أواخر سورة البقرة، وأصبحت لايق أول امرأة تتلو القرآن في مراسم رسمية داخل مصر.

وبدأت الزهراء حفظ كتاب الله وكان عمرها لم يتعد ٤ سنوات، وتوفي والدها وكانت تبلغ ٣ سنوات، لإصابته بورم خبيث، واتمت حفظ القرآن في العاشرة من عمرها، كما برعت الزهراء في الانشاد والمديح الديني. 

وحصلت لايق على المركز الأول عالميا في الصوت الماسى في تلاوة القرآن، والمركز الأول على مستوي كفر الشيخ في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن ٦ سنوات متتالية، كما حصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله في مسابقة وزارة الشباب، وحصلت على المركز الأول محليا في الصوت الماسى للقرأن الكريم، وحصلت على المركز الأول في الطلائع أونلاين التي نظمتها وزارة الشباب. 

وقالت الزهراء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قمة السعادة وأنا أقرأ القرآن بحضور فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويارب أسعد بتلاوته أمام الله رب العالمين".

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الزهراء لايق معهد فتيات أبو زيادية منظمة التعاون الإسلامي القرآن الكريم حفظ القران

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