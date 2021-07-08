الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المتهم حاول إسعافه.. مصرع سائق فى مشاجرة بالمنوفية

مشاجرة
مشاجرة

لقى سائق مصرعه علي يد آخر في مركز أشمون بالمنوفية بسبب خلافات علي سيارة وعقب المشاجرة سقط المجني عليه وجري نقله للمستشفي لمحاولة إسعافة، لكنه توفي، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع سائق يدعي "أ.ا" مقسم بدائرة مركز أشمون، بسبب خلافات وبينه وبين المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكدت مصادر أمنية، لـ"الدستور"، أنه تم إلقاء القبص على المتهم بعد وفاة المجني عليه، وتبين أن الوفاة نتجت بسب مشاجرة بينهما، لقي فيها المجني عليه مصرعه، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة والمشاجرة بينهما، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.


أضافت المصادر أن المتهم قام بنقل المجني عليه إلي المستشفي بأشمون لمحاولة إنقاذه، لكن تم تحويله لمستشفي شبين الكوم، لكنه توفي قبل وصوله، موضحا أن النيابة أمرت بالتحفظ علي الجثة وتحويلها إلي الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاة المجني عليه.

وفاة محافظة المنوفية مستشفى مصرع تحقيق خلافات سائق

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وائل لطفي

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