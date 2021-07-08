العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مجلس الأمن انعقد، أمس الخميس، لمناقشة أزمة السد الإثيوبى. وبغض النظر عما انتهت إليه الجلسة، فقد حصلت مصر على ما أرادته، وقامت دبلوماسيتها بإحاطة الدول الأعضاء فى المجلس بكل تفاصيل هذا الملف، وبنتائج، أو لا نتائج، عشر سنوات من المفاوضات. كما أفشلت المحاولات الإثيوبية الرخيصة، الساذجة أو العبيطة، للإيقاع بين الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية، ثم بين مصر والسودان ودول حوض النيل، وبين الدول العربية والإفريقية إجمالًا!

بغباء نشكره عليه، دعا وزير الخارجية الإثيوبى سفراء دول حوض النيل إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذى تتبعه مصر والسودان، والذى زعم أنه يقوض دور الاتحاد الإفريقى، ويؤكد «المطالبات الاستعمارية والاحتكارية للبلدين» بشأن هذا المورد المشترك. وقال بيان الخارجية الإثيوبية إن سفراء وممثلى بعثات تلك الدول، التى لم يذكر أسماءها، طالبوا جميع الأطراف بالالتزام بمبدأ إيجاد «حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية». ونقل البيان عن هؤلاء الدبلوماسيين المجهولين أن مجلس الأمن ليس لديه تفويض لاتخاذ قرار بشأن السد الإثيوبى!

يمكننا أن نصدر بيانًا شبيهًا، أكثر منطقية، ننسب فيه إلى سفراء، أو وزراء، الدول نفسها، ما ينفى تلك المزاعم، وما يشكك فى القوى العقلية لوزير الخارجية الإثيوبى وحكومته. إذ ليس معقولًا أن تقوم تلك الدول، أو غيرها، بتغليب علاقاتها ومصالحها مع دولة مثل إثيوبيا، على تلك التى تربطها بمصر والسودان والعالم العربى كله. غير أن الحاجة إلى هذا البيان الشبيه تنتفى فى وجود تأكيد من رئيس الاتحاد الإفريقى نفسه، بأن التحرك المصرى السودانى فى مجلس الأمن، يدعم مساعى التوصل لحلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، ويعزز المسار الإفريقى لتمكين الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة استقرار المنطقة.

تصريحات الرئيس فيلكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، جاءت خلال اتصال تليفونى أجراه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الأول الأربعاء، تبادل خلاله الرئيسان مستجدات قضية السد الإثيوبى، وأعرب الرئيس تشيسيكيدى عن تقديره لجهود مصر فى إطار مسار المفاوضات، وأكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين للعمل على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

عدوّك، كما أوضحنا أمس الأول، غبى وأرعن، ولولا غباؤه ورعونته ما قامت وزارة خارجيته بفبركة ما تضمنه البيان المشار إليه، وما أرسلت خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن تحتج فيه على تدخل جامعة الدول العربية فى قضية السد، وتتهم الجامعة بتقويض علاقاتها مع الاتحاد الإفريقى. وتأكيدًا لغبائه ورعونته، تضمنت هذه الرسالة وذلك البيان أكاذيب ومغالطات عديدة، أخطرها محاولة تصوير الخلاف بشأن السد على أنه صراع عربى إفريقى!

نصف الدول الأعضاء فى الجامعة العربية، تقريبًا، أعضاء أيضًا فى الاتحاد الإفريقى: ١٠ دول من أصل ٢٢ دولة. والمنظمتان الإقليميتان تحتفظان، منذ تأسيسهما، بعلاقات وثيقة وبينهما أطر وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك، وتنسيق المواقف حيال العديد من القضايا، إضافة إلى العلاقة الودية التى تربط بين أمين عام الجامعة ورئيس مفوضية الاتحاد. وحسنًا فعلت الجامعة حين أعربت، عبر مسئول فى أمانتها العامة، عن امتعاضها مما ورد فى تلك الرسالة.

أيضًا، خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده وزراء الخارجية العرب، منتصف الشهر الماضى، قال وزير الخارجية بمنتهى الوضوح إن مصر لا تحاول خلق اصطفاف عربى ضد دولة إفريقية شقيقة، بل جاءت دعوتها إلى عقد ذلك الاجتماع الطارئ، لعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية، انطلاقًا من أهمية التكاتف العربى لحماية الأمن المائى المصرى والسودانى، الذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى العربى.

إثيوبيًا دولة شقيقة فعلًا. وبين شعبها، متعدد الأعراق، المغلوب على أمره، قبائل عربية عديدة، أشهرها قبائل بنى سنقول والعفر والجبرتة وأراب قوبا والقبائل الصومالية، وكذا أبناء مدينة هرر الذين جاء أجدادهم إلى المدينة أيام الحكم العثمانى، بالإضافة إلى بعض الأورومو، الذين يعتبرون أنفسهم من العرب، وآخرين كثيرين يعتقدون أن لهم نسبًا علويًا أو أمويًا، استنادًا إلى أن منطقة الحبشة كانت ملاذًا لمعارضى حكم بنى أمية وحكم بنى العباس.

لا مجال للقلق بشأن قضية السد، كما أكدنا مرارًا، لكن ما يقلقنا حقًا هو عنصرية الحكومة الإثيوبية البغيضة، التى من المفترض أن تقلق، أيضًا، ما يوصف بالمجتمع الدولى، على أوضاع ملايين الإثيوبيين العرب، الذين قد يتم التنكيل بهم، كما حدث مع عرقية التيجراى وغيرها. وطبيعى أن يكون هناك قلق أكبر على الاستثمارات العربية فى تلك الدولة، التى ستكون عرضة لاستهداف التشكيل العصابى الحاكم، الذى لا يعنيه مصالح أو مصائر أو أرواح شعبها.