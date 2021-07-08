محمد الباز يكتب: هل يجرؤ رئيس «الحركة الوطنية المصرية» على إعلان ذمته المالية؟

لم أكن أعرف أن قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية الداعمين لرئيس الحزب ونجله بكل هذا التهافت، ولا أخفيكم سرًا أن مستوى نجل رئيس الحزب نفسه جعلنى على ثقة أننى أمام كارثة فى الحزب، الذى كنا نستبشر خيرًا بشبابه، فالسيد المسئول الذى يكوّش على ٨ مناصب فى الحزب لا يجيد الحوار السياسى، ويعجز عن تفنيد اتهام موجه له، ويكتفى بكلام إنشائى باهت لا ظل له من الواقع.

لن ألتفت الآن لما يقوله ويكتبه نجل رئيس الحزب، ولا جوقة المطبلين له، فلهذا وقته، فلدينا ما هو أهم.

عندما قلت إن رئيس حزب الحركة الوطنية يتحرك خارج التاريخ، لم أكن أكذب عليكم.

لن أعيد كلامى عن معاندته الشباب وفصلهم من حزبه والإساءة إليهم باتهامات لا أساس لها، فما فعله رءوف السيد على بالقرار ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ يجعلنا أمام حزب لا يعى حقيقة ما يحدث على أرض مصر بشكل كامل.

فى المادة ٤٩ من لائحة النظام الأساسى للحزب نص واضح وصريح على أن البند الأول من موارد الحزب المالية هو اشتراكات الأعضاء، وطبقًا للائحة، فالاشتراك الشهرى للعضو هو ١٠ جنيهات فقط سنويًا، ثم تأتى بعد ذلك الموارد الأخرى التى تحددها اللائحة، ومن أهمها بالطبع تبرعات الأعضاء.

صورة ضوئية من لائحة الحزب

توحيد الاشتراك فيه تأكيد أن كل الأعضاء فى الحزب سواء، لكن رئيس الحزب كان له رأى آخر.

ففى قراره حدد اشتراكات الأعضاء بشكل مختلف، فعضو الحزب العامل يدفع مائة جنيه سنويًا، وعضو هيئة مكتب المركز أو القسم مائة وخمسين جنيهًا سنويًا، وأمين المركز أو القسم مائتى جنيه سنويًا، وعضو هيئة مكتب المحافظة مائتين وخمسين جنيهًا سنويًا، وأمين المحافظة ألف جنيه، وعضو هيئة مكتب أمانة مركزية ألف جنيه، وعضو الأمانة العامة أو أمين إحدى الأمانات المركزية ثلاثة آلاف جنيه، وعضو المكتب السياسى مائة ألف جنيه، وعضو المكتب الاستشارى خمسين ألف جنيه.

تم تنفيذ هذا القرار بداية من الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

يمكنك أن تعتبر ما حدث شأنًا داخليًا فى الحزب، وطالما أن الأعضاء ارتضوا ذلك فليس من حقنا أن نتدخل أو ننتقد أو نرفض هذا العبث الحزبى، لكن ما يدفعنا إلى الحديث أننا أمام جريمة سياسية جديدة تضاف إلى سجل جرائم رئيس حزب «الحركة العائلية المصرية»، وهى جريمة لها ملامح متعددة.

الملمح الأول هو أن رءوف السيد على حوّل الحزب بقراره إلى حزب طبقى، فمن يملك المال يمكن أن يدفع الاشتراك ويحصل على منصب تنظيمى فى هيكل الحزب، وكلما دفعت أكثر صعدت أكثر، دون أن يكون هناك أى التفات لمعايير الكفاءة أو الخبرة.

صورة ضوئية من قرار ٦٧ لسنة ٢٠٢٠

الملمح الثانى أن رءوف السيد لا يمكنه أن يدرج هذه الأموال التى يحصل عليها من الاشتراكات فى أوراق الحزب الرسمية، لأنها مخالفة للائحة الأساسية وغير قانونية بالمرة، ولو كانت لديه وثائق بتسجيلها فعليه أن ينشرها فورًا، لأن ما فعله يفتح أمامنا بابًا للتساؤل عن الفساد المحتمل فى الحزب، الذى يعبث رئيسه بلائحته الأساسية على مرأى ومسمع من الجميع.

لقد وضع رءوف السيد نفسه، بقراره هذا، فى مأزق كبير، يجعلنى أطالبه بالكشف عن ذمته المالية، ومن حقى أن أسأل عن ثروته وممتلكاته قبل أن يصبح رئيسًا للحزب فى ٢٠١٨، وثروته وممتلكاته الآن.

كنت أعتقد أننا تخلصنا من ميراث الأحزاب البغيض، لكن يبدو أن هناك من يصر على أن يواصل تنمية هذا الإرث، وتحويله إلى مكاسب تصب فى خزائنه وخرائن أسرته.

أنا فى انتظار إجابة من رئيس الحزب، عن ثروته وممتلكاته وذمته المالية.

وإن لم يفعل فمن حقنا أن ننشر ما لدينا.. وهو كثير.. كثير جدًا.