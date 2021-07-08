رئيس تونس لإثيوبيا قبل جلسة مجلس الأمن: ندعم اتفاقًا ملزمًا بشأن سد النهضة

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، دعم بلاده لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بشأن سد النهضة مصر والسودان وإثيوبيا بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان مساء اليوم، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أجرى اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع رئيسة إثيوبيا.

وأشار البيان التونسي إلى أنه تمّ التطرّق خلال هذه المحادثة بين الجانبين إلى التطوّرات الحاصلة في ملفّ سدّ النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف أثيوبيا من هذا الموضوع.

الأمم المتحدة تتمسك بمسار التفاوض

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أنه سيطلب من كافة الأطراف خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة مزيدًا من التعاون بمسار المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

ويناقش مجلس الأمن الدولي مساء اليوم ملف سد النهضة بناءً على طلب من مصر والسودان بسبب تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن السد.

لقاءات مكثفة لشكري

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية، أجرى الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.