الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا دانيال لطفى يقدم أحدث حلقات «العقل والإيمان»

الانبا دانيال لطفي
الانبا دانيال لطفي

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الإيمان والعقل".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن حلول الروح القدس.

ويقدم الحلقة الأحدث من البرنامج نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعلية للأقباط الكاثوليك.

الجدير بالذكر أن الإيمان والعقل هو برنامج غير دوري يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي – مصر، يهدف لنشر تعاليم الكنيسة الكاثوليكية من متخصصين وقادة الكنيسة.

وعلى صعيد اخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن غدًا يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، حلقة جديدة من حملة "التبشير الملائكي للبابا فرنسيس".

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحملة تأتي مترجمة باللغة العربية، ويقدمها المكتب الإعلامي الكاثوليكي كل يوم جمعة بشكل اسبوعي، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا

من ناحية أخرى، وتحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وصاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، يبدأ غدًا الجمعة، الموافق التاسع من يوليو الجاري، نادي الإيبارشية البطريركية، في استقبال الزوار.

يستضيف النادي الإيبارشي أولى فعاليات النشاط الرياضي بالمهرجان الصيفي بالإيبارشية البطريركية تحت شعار "كلمة الله"، علمًا بأن النادي سيبدأ في استضافة كافة الزوار، بدايةً من يوم السبت المقبل، الموافق العاشر من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن النادي الإيبارشي يحتوي على عدة خدمات متنوعة ومنها: منطقة مخصصة لجلوس العائلات، وأخرى للأطفال، وملعب لكرة القدم، وغيرها من الخدمات المتميزة، التي يقدمها نادي الإيبارشية البطريركية.

حملة الإيمان والعقل الأنبا باخوم الانبا دانيال لطفي مطران الاسماعلية للاقباط الكاثوليك الأنبا دانيال لطفي مطران الاسماعلية للاقباط الكاثوليك

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