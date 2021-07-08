أول تعليق لـ حمو بيكا بعد تعرض هانى شاكر لأزمة صحية

حرص مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا على تقديم الدعم والدعاء لنقيب المهن الموسيقية والمطرب هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحيه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وشارك حمو بيكا صورة للمطرب هاني شاكر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلا: “ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب وربنا يقومك لينا بألف سلامة” وانهالت التعليقات بين إشادات لموقف حمو بيكا تجاه النقيب بينما انتقدت التعليقات الأخرى تصرفه وسخروا من تصرفه.

وتعرض نقيب المهن الموسيقية والمطرب هاني شاكر لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى نقله لأحد المستشفيات واحتجازه لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة.

وحرص نقيب المهن الموسيقية على طمأنة جمهوره والظهور من خلال مقطع فيديو له كشف خلاله عن تعرضه للوعكة الصحية، وقدم اعتذاره لدار الأوبرا المصرية وجمهوره لعدم استطاعته إحياء الحفل الذي كان من المقرر له اليوم.

وقال هاني شاكر إنه شعر بتسارع ضربات قلبه بشكل مفاجئ عند استيقاظه من النوم وإعياء شديد مما استدعى نقله للمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية، مشيرًا إلى أن الطبيب المعالج أمره بالمكوث في العناية المركزة لمدة لا تقل عن 48 ساعة لحين للاطمئنان على حالته واستقرارها.

من جهة أخرى، قرر مجلس نقابة الموسيقيين فى اجتماعه منع التعامل مع حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة، على أن يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات، خلال بيان صادر عنها.

وسبق أن صرح هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بأنه يدرس إمكانية منح مطربي المهرجانات فرصة الانضمام لشعبة المونولوج في نقابة المهن الموسيقية وتقنين أوضاعهم.

ونشر حمو بيكا وقتها صورة للفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكر، على دعمه الكبير لمغني ومؤديي المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة "المونولوج" لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقي، وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".