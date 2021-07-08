الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ مسنة مشردة ونقلها إلى دار رعاية

مشردة
مشردة

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، التعامل مع البلاغ الوارد إلى المؤسسة بوجود مشردة بلا مأوى.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أنه على الفور انتقل فريق التدخل السريع إلى مكان وجود المشردة وبالحديث معها اتضح أنها تدعي نجاة وتبلغ من العمر 50 عاما.

وأشارت المؤسسة إلى أن فريق التدخل السريع قام بالتعامل مع الحالة ، حيث اتضح ان حالتها الصحية والنفسية سيئة للغاية، وبالكشف المبدئي تبين انها تعانى من ضعف عام وجروح غائره ومتفرقه بالجسد واضطرابات نفسية حاده، مشيرة  الى انه تم نقلها للدار لتلقى الرعايه الكاملة، وجار المتابعة من الفريق الطبي بالمؤسسة.

وقال محمود وحيد مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبار رجال أو سيدات، وأطفال، بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين، وإغاثة، ووجبات.

ولفت إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: الدار أنشأت من أجلهم، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى يعملان  على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بلا مأوى الرعاية الاجتماعية انقاذ انسان مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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