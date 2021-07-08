البرلمان الأوروبى يدعو إلى حل سريع لحماية المناطق البحرية فى أنتاركتيكا

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يؤكد الحاجة الملحة لتفاوض الأطراف في إطار لجنة الحفاظ على الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا (CCAMLR) من أجل التوصل إلى اتفاق، وأضاف البرلمان الأوروبي، أيضًا إنهاء الطريق المسدود في المفاوضات الدولية بشأن إنشاء منطقتين بحريتين محميتين في أنتاركتيكا في أقرب وقت.



وذكر البرلمان الأوروبي- في بيان: أن الجلسة العامة للأعضاء اليوم شجعت الاتحاد الأوروبي على مواصلة الاضطلاع بدور قيادي في هذا الصدد، والمطالبة بتكثيف الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما مع الدول التي عارضت بشكل متكرر أي اتفاق لإنشاء ما يسمى بالمناطق البحرية المحمية (MPAs) في أنتاركتيكا، مما أسفر عن توقف المحادثات سابقًا.



وستساعد الموافقة على إنشاء هاتين المحميتين البحريتين الاتحاد الأوروبي على تحقيق التزاماته بشأن حماية التنوع البيولوجي البحري، وستكون أيضًا مساهمة مهمة في البعد العالمي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي لعام 2030، إذ يريد أعضاء البرلمان الأوروبي هدفًا لحماية ما لا يقل عن 30% من المنطقة البحرية للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.



ويشير القرار الذي تبناه البرلمان اليوم إلى أن المفوضية الأوروبية وعدت، في استراتيجيتها للتنوع البيولوجي لعام 2030، باستخدام كل نفوذها الدبلوماسي وقدراتها على التواصل للمساعدة في التوسط في الاتفاقات المعنية بحماية المحميات البحرية في أنتاركتيكا.

كما تطالب المفوضية والدول الأعضاء بتقوية شبكة المحميات البحرية على الصعيد العالمي من خلال الإدارة المتطورة، والتخطيط المكاني الأفضل، والتقييمات والتنفيذ بالتعاون مع الشركاء العالميين.



ويمكن استخدام الاتفاق بشأن إنشاء المنطقتين المحميتين البحريتين في إطار لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا بوصفه أساسًا في المفاوضات العالمية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للتنوع البيولوجي الذي سيعقد في كونمينغ بالصين في أكتوبر 2021.